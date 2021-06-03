Тбилиси, , 12:39 — REGNUM Уровень годовой инфляции в Грузии в мае 2021 года составил 7,7%. Об этом говорится в отчёте Национальной статистической службы (Грузстат), опубликованном 3 июня на сайте организации.

Сообщается, что больше всего на инфляцию в Грузии повлиял рост цен на продукты. Стоимость подсолнечного масла в стране в среднем увеличилась на 42,7%, кондитерские изделия стали дороже на 13,7%, кофе и чай — на 7,6%, мясо подорожало на 6%, а хлеб — на 5,8%

В то же время в мае было сезонное снижение цен на овощи (23,3%) и фрукты (20,9%). В марте уровень годовой инфляции в Грузии составил 7,2%, а в апреле — 7,7%. При этом планируемый показатель на 2021 год составляет 3%.

Стоит отметить, что в Грузии в течение двух последних месяцев на ряде предприятий прошли забастовки. Сотрудники требовали повышения зарплаты. В большинстве случаев руководство предприятий пошло на уступки.

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