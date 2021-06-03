Ульяновск, , 12:38 — REGNUM В Ульяновской области суточное число вылечившихся от COVID-19 значительно превысило вновь выявленное количество носителей коронавируса, составив соответственно 99 и 85. Это следует из обновлённых данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По данным на 3 июня, с начала пандемии в Ульяновской области лабораторно подтверждено 56 190 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки — 85.

Победили болезнь 53 610 пациентов, доля выздоровевших в целом составила 95,4%. Из них за последние сутки вылечились и выписаны 99 человек.

Также за последние сутки в Ульяновской области умерли шесть пациентов с коронавирусом. В результате COVID-19 стал причиной смерти 1418 жителей региона.

Отметим, что 5 июня Ульяновской области пройдёт «Суббота» донора. Она организована для жителей, которые не могут прийти в будний день. В министерстве здравоохранения отмечают, что после прививки вакциной от COVID-19 добровольным донорам нужно подождать один месяц.