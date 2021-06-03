Элиста, , 12:38 — REGNUM В Республике Калмыкия с начала пандемии коронавирусной инфекции зарегистрировано 380 летальных исходов от COVID-19, сообщает региональный оперштаб 3 июня.

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За минувшие сутки в регионе зарегистрирована одна смерть от ковида.

ИА REGNUM напоминает, что за сутки положительный результат теста на коронавирус получили 23 человека, выписаны с выздоровлением 11 носителей инфекции.

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