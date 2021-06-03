Сеул, , 12:39 — REGNUM Министр иностранных дел Южной Кореи Чон Ый Ён проведёт 8 июня встречу с главой МИД Словении Анже Логаром. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, встреча глав внешнеполитических ведомств состоится в ходе официального визита Анже Логара в Сеул, который продлится с 6 по 9 июня.

Сообщается, что в преддверии 30-летия установления дипломатических отношений министры планируют обсудить пути развития двусторонних отношений, сотрудничество на международной арене, а также ситуацию на Корейском полуострове.

Представители двух стран также затронут тему укрепления сотрудничества между Южной Кореей и ЕС, председателем которого Словения станет во второй половине текущего года.