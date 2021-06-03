Оренбург, , 12:37 — REGNUM Две авиакомпании «Роял Флайт» и «Азур Эйр» получили допуск к осуществлению пассажирских перевозок из Оренбурга в Каир. Каждый перевозчик сможет летать по маршруту дважды в неделю. Документ опубликован на сайте Росавиации.

Кроме того, «Северному ветру» разрешили совершать рейсы из Оренбурга в Варну (Болгария) семь раз в неделю.

Четырем компаниям Росавиация отказала в допуске на осуществление международных перевозок пассажиров из Оренбурга в Хургаду. Заявки подавали «Норд Стар», «Роял Флайт», «Ред Вингс» и «Икар». Каждый перевозчик предполагал совершать от двух до семи рейсов в неделю.

В Федеральном агентстве воздушного транспорта подчеркнули, что решение о выдаче данных допусков не является основанием или решением о возобновлении полетов по международным маршрутам, указанным в приказе Росавиации. Допуск — это право авиакомпании, которым она сможет воспользоваться при возобновлении полетов.