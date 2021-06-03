Санкт-Петербург, 3 июня 2021, 12:37 — REGNUM В России разработают особый интернет для школьников, содержащий проверенный контент. Об этом в рамках Петербургского международного экономического форума заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
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«Сегодня создаётся так называемый «белый» интернет для школьников, где есть социальные сети, есть мессенджеры, есть все те инструменты, которые сегодня школьники используют. Но там проверенное содержание и те ценности, о которых я уже говорил», — сказал Кравцов.
По его словам, в министерстве идут не по пути запрета, а «по пути тех возможностей, которые дает цифровая образовательная среда».