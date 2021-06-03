Берлин, , 12:37 — REGNUM Немецкое тюнинговое ателье Irmsсher переделало модель Opel Zafira Life в кемпер. Об этом сообщается на сайте компании.

Кемпер на основе Opel Zafira Life Irmscher.com

«Эта версия специально разработана для клиентов, которые хотят использовать свой фургон как в повседневной жизни, так и в мероприятиях, ориентированных на досуг», — говорится в описании к модели.

Irmscher Opel Zafira оснащён инновационным многофункциональным бокс-трансформером «i Box», который можно установить и снять за 10 минут. Он включает почти полное снаряжение для кемпинга. Автодом укомплектован местом для сна, портативной кухонной плитой, приспособлением для мытья посуды и душа, а также множеством отделений и карманов для хранения вещей.

Покупатели также смогут отдельно приобрести для фургона новый бампер, накладки на пороги и небольшой спойлер на крышу.

Стоит отметить, что приобрести iBox можно отдельно и установить самостоятельно. Также можно заказать уже готовую машину в ателье.

Ранее компания Opel представила спецверсию купе Manta GSe Elektromod с электромотором. Авто создано в честь пятидесятилетия модели Opel Manta. Батарея на 31 кВт-ч позволяет электрокару проехать на одном заряде 200 км.

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