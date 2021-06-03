Санкт-Петербург, , 12:40 — REGNUM Рост объема частных инвестиций в Москве показывает высокую динамику. Об этом 3 июня заявил заместитель мэра столицы Владимир Ефимов на Петербургском международном экономическом форуме, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Вице-мэр напомнил, что власти Москвы отказались сокращать городскую инвестиционную программу и в 2020, и в 2021 году. Эти меры способствуют и росту частных инвестиций в город.

«Динамика роста частных инвестиций высокая. За последнее десятилетие в сопоставимых ценах они увеличились более чем в три раза. Только за первый квартал 2021 года увеличились на 17%», — сказал Ефимов.

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