Киев, , 12:36 — REGNUM Верховая рада Украины приняла во втором чтении законопроект №4184, который обязывает ряд крупнейших американских компаний платить на Украине налог на добавленную стоимость (НДС).

Решение поддержали 283 депутата парламента.

Таким образом, международные компании, которые зарабатывают на сетевой рекламе на территории Украины, будут обязаны платить налоги, в частности НДС.

Фактически это означает, что реклама, платные мобильные приложения, развлечения, книги и программы подорожают на 20%, то есть на размер НДС.

Напомним, ранее Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал дочернюю компанию «Google Украина» более чем на $35 тыс. за непредоставление информации в срок.

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