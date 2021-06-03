Санкт-Петербург, , 12:33 — REGNUM Екатеринбург и Сысерть — представили свои туристические пешеходные маршруты в рамках проекта ВЭБ. РФ «Прошагай город» на полях Петербургского международного экономического форума 3 июня. Со студией на площадке ПМЭФ-2021 вышли на связь главы двух свердловских городов: Алексей Орлов — из здания бывшей электростанции «Луч», которое считается знаковым для промышленной архитектуры уральской столицы, и Дмитрий Нисковских — с первой точки маршрута из исторического центра Сысерти, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Проект «Прошагай город» был запущен в 2019 году для того, чтобы привлекать больше туристов в российские города, создавать для них удобную инфраструктуру и одновременно стимулировать развитие малого бизнеса, который занимается туристическими сервисами. Суть проекта в следующем: города-участники определяют, прорабатывают и тестируют пешеходные маршруты — удобно ли передвигаться, доступна ли вся инфраструктура, есть ли навигация и так далее. А главное — готовят данные для нанесения на онлайн-карты.

По словам губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, регион сразу активно включился в проект.

«Потенциал Свердловской области в развитии внутреннего туризма — огромен. У нас по-настоящему интересно. В регионе есть туристические маршруты на любой вкус: от путешествий по промышленному наследию Урала, этнокультурным и историческим достопримечательностям до прогулок по уникальными природным местам. Нам есть, что показать и летом, и зимой. А кроме всего прочего, у нас, на Урале, сегодня отлично развивается гастротуризм. Наши фермеры с удовольствием примут, накормят и напоят своим, уральским, самым лучшим всех наших гостей после длинных интересных пешеходных прогулок», — отмечает глава региона.

Сразу после телемоста с площадкой ПМЭФ-2021 в Екатеринбурге тестировать туристический пеший маршрут отправились 25 человек. Они пошли от бывшей электростанции на улицы Горького по набережной через памятник группе Beatles, памятник клавиатуре, доходный дом купца Чувильдина — «косой дом» и до Дендропарка. В Сысерти участники проекта пошли в экопоход — от туристско-информационного центра на берегу городского пруда они выдвинулись в уникальный природный парк Бажовские места.

По словам главного управляющего партнёра по городскому развитию ВЭБ. РФ Ирины Макиевой, в настоящее время в центре внимания проекта «Прошагай город» — экологическое просвещение.

«Забота об экологии стала настоящим трендом. Развитие «зелёной экономики» и ESG-повестка — это то, что сейчас находится в фокусе внимания группы ВЭБ.РФ. Мы решили не отставать и перезапустили наш проект «Прошагай город» с новым акцентом — экологическое просвещение. Вместе с жителями городов мы нанесем на онлайн-карты не только природные достопримечательности и зоны отдыха, но также точки сбора и переработки мусора. Это еще один большой шаг на пути к формированию культуры обращения с отходами и осознанному потреблению», — сказала она.