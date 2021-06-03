Екатеринбург, , 12:34 — REGNUM Визовый центр Испании в Екатеринбурге вновь начал выдачу шенгенских виз, сообщается на сайте организации.

С 3 июня 2021 года центр начал приём документов на получение шенгенской визы. Операция была недоступна с 2020 года из-за пандемии COVID-19.

Заявку на визу могут подать не все. Услуга доступна туристам, у которых уже была открыта шенгенская виза, а также родственники граждан стран ЕС и ряд других категорий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге приостановило работу генеральное консульство США.

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