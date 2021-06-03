Элиста, , 12:33 — REGNUM В Республике Калмыкия за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 23 человека, сообщает региональный оперштаб 3 июня. Это на 11 случаев заражения больше, чем днём ранее.

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В настоящее время госпитализация потребовалась для 176 пациентов с COVID-19, из них в тяжёлом состоянии находятся 12 человек. На самоизоляции остаётся 451 житель республики.

За весь период пандемии в Калмыкии зарегистрировано 20 882 случая заражения коронавирусом, выздоровели 20 218 носителей инфекции.

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