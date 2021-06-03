Симферополь, , 12:33 — REGNUM Многоквартирный жилой комплекс в курортном Партените на южном берегу Крыма построят в рамках реализации инвестиционного проекта. Инвестсоглашение подписано на полях Петербургского международного экономического форума, сообщили 3 июня в «Корпорации развития Республики Крым».

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Соглашение подписали генеральный директор Корпорации развития Республики Крым Дмитрий Ворона и представитель ООО «Специализированный застройщик «Симстройпроект» Сергей Мартынов.

Соглашение предполагается строительство на территории Партенита одиннадцать 16-ти этажных домов, паркинг, объекты благоустройства и озеленения. Объем капитальных инвестиций в проект составит 4,898 млрд рублей. В ходе его реализации будет создано 18 новых рабочих мест, уточнили в корпорации развития.

Партенит является посёлком городского типа на Южном берегу Крыма, расположен в 15 километрах от Алушты.