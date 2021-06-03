Санкт-Петербург, , 12:37 — REGNUM Возвращение мирового рынка нефти к докризисным показателям ожидается в 2022 году, заявил вице-премьер РФ Александр Новак 3 июня журналистам в кулуарах ПМЭФ.

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По его словам, настрой оптимистичный, так как в 2021 году хорошо восстанавливается, спрос. Прогнозы на восстановление спроса относительно тех, что были в начале года, повышены до 6 млн баррелей.

«Всё-таки вакцины работают, ограничения снимаются, авиаперелеты возобновляются. Поэтому мы с оптимизмом смотрим, что в 2022 году мы вернёмся к уровням, которые были до кризиса», — сказал Новак.

Как сообщало ИА REGNUM, министр финансов РФ Антон Силуанов 3 июня заявил, что спрос на нефть может и не вернуться к докризисному уровню, так как в мире наблюдается резкий тренд на «озеленение».

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