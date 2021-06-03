Белград, , 12:32 — REGNUM Сербская партия «Двери» планирует «поднять тревогу», если появится даже малейший сигнал о том, что существует опасность «предательства национальных интересов через подписание всеобъемлющего соглашения с ложными косовскими органами власти». Об этом говорится в сообщении партии, опубликованном 3 июня.

«В эти дни мы наблюдаем за тем, как международные посредники из США и Евросоюза открыто выступают за одностороннее признание Косово Сербией. Очевидно, они надеются на то, что их давление на государственное руководство Сербии увенчается успехом», — заявил вице-председатель партии «Двери» Иван Костич.

Он также отметил, что в условиях усиленного давления Запада на Белград по поводу Косово и Метохии «действующий президент и правительство Сербии ни одним словом не призвали все политические субъекты сформировать общий фронт в целях защиты суверенитета и территориальной целостности страны». Вместо того они различными медийными вбросами только держат общественность в недоумении, считает Костич.

«Очевидно, у них есть какие-то секретные договоренности с международными представителями, которые соответствуют интересам Сербии. «Двери» не будут молчать перед лицом предательства национальных интересов», — заявил Костич.

Напомним, что ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что Запад уже не стесняется открыто требовать от Белграда признать независимость Косово и Метохии.