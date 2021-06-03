Москва, , 12:31 — REGNUM Важно, что российские медики не останавливаются только на уже разработанных вакцинах от коронавируса, а смотрят дальше для упреждения новых вызовов, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

«Мутации коронавируса подтверждены в нескольких странах мира, где-то вирус становится опаснее, где-то ослабевает.

Но население в разных странах должно чувствовать себя защищенным, не опасаясь повторения локдаунов 2020 года», — высказал своё мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) разработало вакцину, которая будет эффективна против любой мутации коронавируса.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России – ситуация непростая, вакцинируйтесь скорее»

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