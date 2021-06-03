Москва, 3 июня 2021, 12:31 — REGNUM Важно, что российские медики не останавливаются только на уже разработанных вакцинах от коронавируса, а смотрят дальше для упреждения новых вызовов, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.
Как сообщало ИА REGNUM, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) разработало вакцину, которая будет эффективна против любой мутации коронавируса.
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