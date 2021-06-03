Санкт-Петербург, , 12:32 — REGNUM В России необходимо ускорить нормализацию бюджетной и денежно-кредитной политики, так как уровень инфляции в стране в настоящее время 5,9% и этом может привести к обесценению расходов, обесценению денег, выплат социальных, зарплат. Об этом 3 июня заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на макроэкономической сессии Петербургского международного экономического форуме (ПМЭФ-2021).

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«Элементы перегрева уже видим, высокая инфляция. У нас инфляция сейчас около 5,9%, если мы берем год к году, выше, чем таргет наш. К чему это приведет? К обесценению расходов, обесценению денег, выплат социальных, зарплат. Разве мы этого хотим? Нет», — сказал он.

Также Силуанов добавил, что бюджетная и денежно-кредитная политика в стране должны нормализироваться.

«Мы прекрасно понимаем, что чем дальше мы будем затягивать с этим, тем сложнее потом будет выходить из сверхмягкой политики: что бюджетной, что денежно-кредитной политики», — уточнил глава Минфина.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что инфляция в России повышенная, как и инфляционные ожидания.