Кош-Агачский район, Алтай, , 12:28 — REGNUM В Республике Алтай за прошедшие сутки подтверждено заражение коронавирусом 23 местных жителей. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, всего специалисты исследовали 421 пробу.

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В Кош-Агачском районе, который остаётся лидером по приросту новых случаев заражения, выявлено 14 носителей. Диагноз подтвердился также у семи жителей Горно-Алтайска, а также жителей Майминского и Улаганского районов.

«За весь период в Республике Алтай лабораторно подтверждено заболевание у 17 147 случаев заболевания: 5584 — в городе Горно-Алтайске, 2648 — в Кош-Агачском районе, 2463 — в Майминском районе», — отметили в управлении.

Выздоровели к настоящему времени 16 679 человек. В стационарах на лечении остаются 78 пациентов.