Белград, , 12:28 — REGNUM Вакцина «Спутник-V», которая будет произведена в Сербии, предназначена для внутреннего рынка, но Сербия постарается помочь и другим странам региона. Об этом заявил сербский министр по инновациям и технологическому развитию Ненад Попович 3 июня.

Следите за развитием событий в трансляции: «Мир в ожидании нового смертоносного вируса — все новости»

По словам Поповича, в течение дня ожидается прибытие в Белград субстанции для производства вакцины. Начало производства запланировано на 4 июня.

«Транспортируется все это в специальных контейнерах, при температуре от двух до восьми градусов Цельсия, и сразу по прибытии в аэропорт Белграда контейнеры будут отправлены в институт «Торлак». Там все подготовлено для начала производства», — заявил Попович сербскому телеканалу РТС.

Министр отметил, что в следующих шесть месяцев планируется выпуск четырёх миллионов доз вакцины «Спутник-V».

Напомним, что ранее между правительствами России и Сербии была достигнута договоренность о выпуске российской вакцины от коронавируса на базе сербского института вирусологии «Торлак».