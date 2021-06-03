Нур-Султан, 3 июня 2021, 12:28 — REGNUM Компании Казахстана и Нидерландов подписали инвестиционные соглашения на сумму более 100 млрд тенге ($234 млн) в сфере сельского хозяйства, сообщили 3 июня в пресс-службе казахстанского правительства.
3 июня премьер-министр Казахстана Аскар Мамин провел переговоры с руководством ведущих агропромышленных компаний Нидерландов. Участники встречи обсудили внедрение облачных вычислений, искусственного интеллекта и других технологий в сфере АПК.
Принятые проекты направлены на развитие плодоовощеводства, производство семенного картофеля в Казахстане, биологических средств защиты растений, строительство тепличных комплексов, демонстрационных станций и исследовательских центров в Туркестанской области.
Отметим, в Казахстан прибыли представители KUBO, Dutch Greenhouse Delta, Van der Hoeven Horticultural Projects, Certhon и других компаний.
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