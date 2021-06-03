Ульяновск, , 12:26 — REGNUM В Ульяновской области состоится первый в Поволжье чемпионат по автомобильному дрифту. Об этом сообщает ульяновское министерство физической культуры и спорта.

26 июня в Ульяновске пройдёт автомобильный фестиваль и будет приурочен ко Дню молодёжи, который отмечается 27 июня. В рамках фестиваля впервые в региональной столице состоится чемпионат Поволжья по дрифту.

Кроме того, на автомобильном празднике покажут дрифт-шоу и трюки с огнём, пройдут соревнования по автозвуку и различные конкурсы для зрителей. Также будет работать мотовыставка, а желающие смогут подняться в небо на воздушном шаре.

Как сообщало ИА REGNUM, дрифт представляет собой одну из автогоночных дисциплин, где пилоты показывают мастерство прохождения поворотов.

Отметим, что 11 — 13 июня в Ульяновской области состоится этап Кубка России по ралли-рейдам. Его участниками станут свыше 40 экипажей из различных регионов.