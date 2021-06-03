Калуга, 3 июня, 2021, 12:37 — ИА Регнум. Калужской межрайонной природоохранной прокуратурой организована проверка публикаций средств массовой информации по факту появления следов масляных пятен с резким запахом нефтепродуктов в реке Ока в районе города Калуги. Об этом 3 июня сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области Искрина Басулина.

Скрин видео в соцсети «ВКонтакте» Масляные пятна с резким запахом нефтепродуктов в реке Оке

В сети Интернет размещены публикации граждан о появлении в районе понтонного моста на поверхности водного объекта маслянистого пятна. К проведению проверочных мероприятий привлечены специалисты Межрегионального управления Росприроднадзора по городу Москве и Калужской области и регионального министерства природных ресурсов и экологии.

«По итогам надзорных мероприятий, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования, направленные на устранение допущенных нарушений природоохранного законодательства и установление вреда причиненного окружающей среде», — отметила Искрина Басулина.