Нижний Новгород, , 12:25 — REGNUM За минувшие сутки 18 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Накануне сообщалось также о 18 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе.

Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 3680 человек.

Отметим, региональные профильные ведомства в течение последних не публикуют статистику числа случаев смерти пациентов с коронавирусом с октября прошлого года.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 3 июня в области выявили 155 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 151 новом носителе SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 118 559 случаев. Число активных носителей коронавируса по сравнению с предыдущим днем выросло на 31 человека и составило 1981 нижегородца.

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