Москва, , 12:25 — REGNUM На сегодняшний день пандемия коронавирусной инфекции в России находится на стадии завершения. Об этом заявил доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

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Он уверен, что в стране летом или осенью 2021 года нет рисков возникновения третьей волны эпидемии.

«Рисков какой-либо волны или всплеска на лето и на осень по текущему коронавирусу, я считаю, нет, — подчеркнул в беседе в РИА Новости специалист. — Могут быть небольшие колебания из-за перемещения людей в рамках отпусков».

При этом врач добавил, что процесс будет затухать с уменьшением количества выявленных зараженных при одинаковом количестве тестов.

Жемчугов призвал обратить внимание на регионы, где мало людей с антителами, и именно туда направить усилия по скорейшей вакцинации, чтобы «не допустить там увеличения заболеваемости и летальности».

Как сообщало ИА REGNUM, на днях президент РФ Владимир Путин заявил, чтоРоссия выходит из сложной ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Однако, указал глава государства, несмотря на улучшения, эпидемиологические риски ещё остаются.

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