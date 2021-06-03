Миннеаполис, США, , 12:25 — REGNUM Прокуроры американского штата Миннесота требуют приговорить бывшего сотрудника полиции Дерека Шовина к 30 годам тюремного заключения за убийство афроамериканца Джорджа Флойда, сообщает The Hill.

Как следует из документов суда, такой срок, который в два раза превосходит рекомендуемое наказание, мотивировано тем, что оно «должны образом соответствует глубокому воздействию» действий Шовина на семью Флойда и сообщество.

«Подсудимый жестоко убил мистера Флойда на виду у общественности. Его действия травмировали семью г-на Флойда — дочери Флойда, его братьев и сестер, его двоюродных братьев и сестер, его теть и дядей, его племянников и племянниц. Никто из них больше никогда не сможет увидеть своего любимого «Перри», — написали в прокуратуре.

В других документах, поданных в суд, адвокат Шовина Эрик Нельсон отметил, что тот должен получить испытательный срок и что его тюремное заключение должно быть ограничено уже отбытым сроком. По его словам, суду следует принять во внимание возраст Шовина, отсутствие криминального прошлого, сотрудничество в расследовании и отношение в суде. Он также сказал, что Шовин не знал, что он совершает преступление, и сказал, что это лучше всего описать как ошибку в его офицерском опыте.