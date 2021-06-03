Москва, , 12:25 — REGNUM Двухлетний ребёнок в Москве погиб, выпав из окна жилого дома. Об этом 3 июня сообщает пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве.

Происшествие случилось 3 июня на улице Маршала Захарова. По данным СК, возле жилого дома нашли тело ребёнка 2019 года рождения с травмами, характерными при падении с высоты.

Следователи выяснили, что в квартире в момент ЧП находилась мать ребёнка. Женщина, по словам соседей, злоупотребляла алкоголем.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).