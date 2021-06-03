Санкт-Петербург, , 12:30 — REGNUM Качество жизни при пандемии, при соблюдении определенных правил, измениться в худшую сторону не должно. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявила 3 июня глава Роспотребнадзора Анна Попова на дискуссии в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Чиновница сравнила эпидемические ограничения с диетой.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России – ситуация непростая, вакцинируйтесь скорее»

По ее словам, жизнь изменилась из-за пандемии. Например, Россия потеряла около 3% ВВП. При этом Попова уточнила, что еще в апреле 2020 года в Роспотребнадзоре понимали механизм передачи коронавирусной инфекции и начали разрабатывать рекомендации для жизни в новой реальности.

«Когда еще все сидели дома, наши прекрасные ученые, практики начали разрабатывать — как работать, — отметила Анна Попова. — Эта работа огромная, было сделано более 500 нормативных рекомендаций. И, когда пришел май, и жесткие ограничения были сняты, они (рекомендации) начали работать».

По словам Поповой, их эффективность зависела от ответственности бизнеса, который смог продолжить работу в новой реальности.

«Появилось понимание, что не надо останавливаться. Надо принять новые условия и в этих новых условиях продолжить жить. Недаром говорят великие диетологи, что ни одна диета не должна снижать качество жизни. Так и ни одни ограничения снижать качество жизни не должны. И это, в принципе, у нас получилось», — уверена Анна Попова.