Краснодар, , 12:23 — REGNUM В Краснодарском крае подтверждено 96 новых случаев заражения коронавирусом, данные за сутки опубликовал региональный оперативный штаб 3 июня. Сутками ранее сообщалось о 98 новых заболевших.

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За сутки в Краснодаре подтвердили 19 случаев заражения, Сочи на втором месте — там выявили 14 носителей, в Новороссийске семь новых случаев, по шесть человек заразились в Туапсинском и Каневском районах. В Геленджике, Анапе, Армавире по пять новых случаев.

С начала пандемии в Краснодарском крае коронавирус подтвердили у 48 717 человек, в том числе у 3057 детей. Выздоровели 43 728 пациентов, скончался 3 061 пациент. В стационарах с коронавирусом остаются 926 пациентов, 48 заболевших находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, трое — на ЭКМО. Лечатся дома 1 002 человека.