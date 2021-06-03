Вашингтон, , 12:23 — REGNUM С 3 июня возобновлён режим санкций США, применённый в 2007 году в отношении девяти белорусских госпредприятий. Они были приостановлены в 2015 году и теперь снова вступили в действие, выражая реакцию Вашингтона на политическую ситуацию в постсоветской республике.

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Читайте новости сюжета: Санкции США и ЕС в отношении Белоруссии

Белый дом анонсировал возобновление санкций, выражая недовольство фальсификацией белорусских президентских выборов 2020 года, политическими репрессиями и инцидентом с самолётом авиакомпании Ryanair в воздушном пространстве Белоруссии 23 мая сего года.

Минск заявил об ответных санкциях в отношении США, а также стран Евросоюза и их партнёров, которые также применяют ограничительные меры и не считают Александра Лукашенко легитимным президентом Белоруссии. Посол США Джули Фишер до сих пор не вручила Лукашенко верительные грамоты, предпочитая общаться в Вильнюсе с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской.