Нижний Новгород, , 12:23 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 3 июня выявили 155 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 151 новом носителе SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 118 559 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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За последние сутки выписаны 106 человек, всего выздоровели с начала пандемии 112 898 нижегородцев.

За последние 24 часа скончались от последствий заражения коронавирусом 18 жителей региона, общее число жертв COVID-19 достигло 3680 человек. Накануне сообщалось также о 18 летальных случаях.

За вычетом выздоровевших и умерших активным носителем вируса в регионе в настоящее время является 1981 человек.

Отметим, число новых выявленных за сутки носителей коронавируса резко снизилось с 27 на 28 марта. На утро 27 марта число новых заражений коронавирусом составляло 328 случаев, утром следующего дня — 286 случаев. Также резкий спад наблюдался с 4 на 5 апреля. Утром 4 апреля сообщалось о 276 новых случаях заражения, на следующий день — 234 новых носителя.

Напомним, по состоянию на 3 июня в регионе проведено 2 731 162 теста для выявления заражения коронавирусом. За сутки исследования прошли 7214 нижегородцев. Охват населения тестированием повысился до показателя 237,4.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, за последние несколько дней коэффициент распространения инфекции увеличился и составляет 1,02. Объем свободного для лечения пациентов инфекционного профиля коечного фонда также увеличился, на 3 июня остаются свободными 27% коек инфекционного профиля.