Санкт-Петербург, , 12:22 — REGNUM На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) открылась единая выставка регионов Сибирского федерального округа (СФО) «Большая Сибирь». Об этом ИА REGNUM сообщили 3 июня в правительстве Красноярского края.

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В открытии сибирского стенда принял участие губернатор Красноярского края Александр Усс.

«Наша Сибирь — это огромный континент с высокими темпами развития и хорошими перспективами. Она была, есть и будет опорной территорией России, и недаром президент РФ Владимир Путин сказал, что развитие Сибири является абсолютным государственным приоритетом», — отметил Усс.

Стенд «Большая Сибирь» на ПМЭФ, оформленный в стиле мчащегося вперед локомотива, объединил десять регионов СФО. Его общая площадь составляет более 150 кв. метров. Участникам и гостям форума представлены свыше 200 сибирских инвестпроектов на общую сумму более 16 трлн рублей.

Стенд регионов Сибири стал одной из ключевых достопримечательностей форума, подчеркнули в краевом правительстве.

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