Пермь, , 12:22 — REGNUM Разрешения на перелеты из Перми в Испанию, Болгарию и Грецию от Росавиации получили три авиакомпании. Документ опубликован на сайте Федерального агентства воздушного транспорта.

Допуск на рейсы в Варну получила компания «Северный ветер». Предполагается семь перелетов в неделю. Авиакомпании «Royal Flight» разрешено осуществлять пассажирские перевозки Ираклион (дважды в неделю) и Барселону (три раза в неделю).

Отказ в допуске к осуществлению рейсов по маршруту Пермь — Шарм-Эль-Шейх получили семь авиакомпаний.