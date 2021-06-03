Санкт-Петербург, , 12:27 — REGNUM Процедура строительства в России будет в ближайшее время упрощена. Об этом 3 июня заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирек Файзуллин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, передает корреспондент ИА REGNUM.

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По словам главы Минстроя, власти уже предприняли шаги в части упрощения работы застройщиков в части проектирования и прохождения экспертиз. Это позволяет сократить сроки инвестиционно-строительного цикла.

«Сегодня подписываем соглашение с Госстандартом, которое позволит упростить процедуры и даст возможность по-новому работать. Сегодня проектный процесс и экспертиза — идет переход на единую цифровую платформу государственных и негосударственных экспертиз. Следующий процесс — строительство, где мы обеспечиваем уже новое сопровождение наших надзорных органов. И здесь тоже определенный переход мы в ближайшее время осуществим. Будут процедуры упрощения, которые позволят оперативно принимать решения», — сказал министр.

Также он отметил, что в ближайшее время будет упрощен процесс введения объектов в эксплуатацию. Файзуллин выразил надежду, что подобные меры не только сократят сроки строительства жилья и других объектов недвижимости, но и повысят их качество.

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