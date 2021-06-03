Горно-Алтайск, , 12:20 — REGNUM 3 июня на полях Петербургского международного экономического форума состоялось подписание соглашения о сотрудничестве по развитию туризма в Сибири. Участниками соглашения стали регионы Сибирского федерального округа, а также Бурятия и Забайкалье, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Республики Алтай.

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Как отмечается, документ предполагает создание благоприятных условий для формирования и развития приоритетных туристских территорий, улучшение качества туристских услуг и повышение их доступности и так далее.

«Мы довольно быстро вышли на подписание соглашения, были единодушны, что такое соглашение необходимо, и это свидетельство того, что есть общее понимание, насколько развитие туризма желательно и важно для всех сибирских регионов», — отметил глава республики Олег Хорохордин.

По его мнению, сотрудничество регионов позволит развивать туризм в Сибири системно и эффективно.

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