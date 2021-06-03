Москва, , 12:18 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов предложил создать профсоюзы для таксистов и курьеров.

«Новый вид занятости через цифровые платформы и агрегаторы нуждается не только в законодательном регулировании, но и в профсоюзах, которые бы защищали трудовые права работников», — отметил Миронов.

Парламентарий обратил внимание на то, что через агрегаторы работают уже порядка 8 млн человек, которые лишены больничных, отпусков и восьмичасового рабочего дня.

«А что будет, когда они станут выходить на пенсию? По оценкам экспертов, в 2030 году таких работников будет порядка 15 млн», — рассуждает он.

Партия готова предложить таксистам, курьерам, мастерам по ремонту и другим работникам организационную и юридическую помощь в создании собственных профсоюзов, Миронов также обещает внести в Госдуму законопроекты для нового вида трудовых отношений.

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