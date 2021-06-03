Воронеж, 3 июня 2021, 12:18 — REGNUM В Воронежской области за сутки подтвердили 141 новый случай заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 3 июня. Накануне, 2 июня, сообщалось об 137 новых носителях инфекции.
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За сутки скончались ещё 11 воронежцев с подтверждённым заражением коронавирусом. Выздоровевшим признаны 132 человека.
В общей сложности в Воронежской области диагноз COVID-19 подтвердился у 85 377, выздоровели 80 794 человека, скончались уже 3 539 пациентов.