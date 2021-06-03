Белгород, , 12:20 — REGNUM Два соглашения в поддержку горно-металлургического производства подписал 3 июня в рамках ПМЭФ-2021 врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков. Инвестиции превысят 400 млрд рублей.

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На своей странице в социальной сети руководитель региона отметил, что соглашения стали важным шагом к достижению главной цели — увеличению ВРП Белгородской области в два раза. Поддержку в реализации инвестиционного проекта по созданию нового горно-металлургического производства с применением лучших мировых технологий отрасли окажет группа компаний «НЛМК». Инвестор готов вложить в регион 250 млрд рублей с созданием 1,3 тысячи новых рабочих мест.

Ещё 160 млрд инвестиций получит Белгородская область по пятилетнему соглашению с УК «Металлоинвест». Благодаря компании будут созданы 1015 дополнительных рабочих мест, построены новые объекты и созданы дополнительные обогатительные мощности, что позволит повысить объёмы производства.

«Для меня подписание этих соглашений важно не только с точки зрения объёмов производства, инвестиций, рабочих мест и налогов. Это совсем другой подход к выпускаемой продукции. В современном мире это называется «зелёной металлургией». То есть реализация тех проектов, которые максимально бережно относятся к экологии региона и формируют так называемый «зелёный след», — написал Вячеслав Гладков.

По данным правительства региона, такой объём инвестиций Белгородская область получила впервые.