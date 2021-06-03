Сеул, , 12:29 — REGNUM Глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин провёл 3 июня в своей резиденции встречу с группой из 68 депутатов Национального собрания (парламента) от правящей Демократической партии «Тобуро». Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей администрации президента.

В ходе встречи депутаты обратились к главе государства с просьбой увеличить помощь населению, страдающего от затяжного кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Представители правящей партии предложили выделить ещё один дополнительный бюджет, чтобы оказать единовременную помощь всему населению страны. Однако представители министерства стратегии и финансов выступают против данного предложения, ссылаясь на бюджетные ограничения.

Президент ответил, что его администрация до конца своих полномочий приложит все усилия, чтобы преодолеть кризис, восстановить экономику и подготовить почву для нового экономического роста. Он подчеркнул необходимость укрепления внутреннего единства правящего блока, чтобы заручиться общественной поддержкой и достичь своих политических целей.

Мун Чжэ Ин также выразил надежду на то, что страна сможет достичь коллективного иммунитета раньше, чем изначально планировалось, поскольку программа вакцинации от COVID-19 набирает обороты.