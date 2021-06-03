Уфа, , 12:19 — REGNUM 91 новый носитель коронавируса выявлен за сутки в Башкирии. Об этом 3 июня сообщает пресс-служба республиканского оперативного штаба.

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Сообщается, что всего в республике выявили 38 472 случая заражения этой инфекцией. При этом справились с ней 36 481 человек, в том числе 146 человек победили вирус за минувшие 24 часа.

Отмечается, что за минувшие сутки в регионе была констатирована смерть одного пациента с COVID-19. В республике завершили вакцинацию от этой инфекции 286 662 человека, в том числе 4890 получили второй компонент прививки в прошедшие сутки.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 2 июня в регионе за сутки выявили 89 случаев заражения коронавирусом.