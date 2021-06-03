Москва, , 12:15 — REGNUM Больше половины жителей России (55%) не боятся заразиться коронавирусом, опасаются 42%. Затруднились ответить 2%, приводит данные опроса «Левада-центр».

Большинство опрошенных (64%) заявили, что не болели COVID-19. Перенесли болезнь 24%, из них 17% — без официального диагноза, 7% поставили диагноз COVID-19.

Порядка 11% российских граждан сказали, что уже сделали прививку от коронавируса. Затруднились ответить 4% респондентов.

Опрос проведен 20−26 мая 2021 года. Опрошены 1620 граждан РФ старше 18 лет в 137 населенных пунктах. Статпогрешность с вероятностью 0,95 не превышает 3,4%.

Ранее ИА REGNUM сообщало, больше всего в России не опасаются встречи с коронавирусом молодые люди до 24 лет (70%.)

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