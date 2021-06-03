Минск, , 12:18 — REGNUM В Белоруссии в случае необходимости может быть построена вторая АЭС. Об этом 3 июня заявил белорусский президент Александр Лукашенко на совещании по развитию энергетического комплекса страны в Минске, его слова приводит агентство БелТА.

«Надо будет — построим и вторую атомную станцию. В этом вся перспектива. Нас все время критиковал Запад, особенно наши соседи: «Ах, станция, безопасность и прочее». А сами запланировали строительство станций», — сказал он.

Кроме того, белорусский лидер отметил, что такие планы, по его словам, есть у Польши, у Литвы и многих других стран ЕС, «поэтому атомная энергия — это будущее».

«И, слава богу, что мы в свое время взялись за эту проблему, угадали, что надо этим заниматься. Это перспектива, высочайшие технологии», — добавил Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 мая президент РФ Владимир Путин заявил, что первый блок атомной электростанции в Белоруссии будет запущен в промышленную эксплуатацию в июне этого года.