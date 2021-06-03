Саяногорск, Хакасия, , 12:14 — REGNUM В Хакасии возбуждено уголовное дело по факту травмирования 17-летнего студента из соседней Тувы. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Потерпевший учился в техникуме в городе Саяногорске. По версии следствия, в ночь на 2 июня он пошёл прогуляться, сообщив об этом своему одногруппнику. Утром следующего дня его нашли лежащим возле одного из домов и доставили в больницу.

«В ходе осмотра в больнице у юноши диагностировали травмы различной степени тяжести. В настоящее время он находится в медицинском учреждении, ему оказывается необходимая врачебная помощь», — отметили в ведомстве.

Уголовное дело возбуждено по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В настоящее время следователи устанавливают возможных очевидцев происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в связи с происшествием руководство Тувы направило в соседнюю республику рабочую группу под руководством замминистра общественной безопасности. Экс-глава республики Шолбан Кара-оол попросил главу Хакасии Валентина Коновалова взять расследование инцидента под личный контроль.

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