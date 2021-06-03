Санкт-Петербург, , 12:14 — REGNUM Ростовская область заключила первую крупную сделку на полях Петербургского международного экономического форума, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе донского губернатора 3 июня.

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Глава Ростовской области Василий Голубев и президент ПАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) Вячеслав Николаев договорились о развитии цифровой инфраструктуры региона. Объём инвестиций до 2022 года составит 2 млрд рублей.

«С 2018 года действовало соглашение, по которому компания за три года вложила в развитие цифровой экономики Дона 3,5 млрд рублей, реализовав ряд значимых проектов. Рассчитываем, что дальнейшее взаимодействие позволит нам выйти на новый уровень цифровизации региона, повысить качество жизни людей и эффективность донских предприятий», — отметил губернатор Голубев.

В частности, планируется реализовать проекты по цифровизации инфраструктуры населённых пунктов, оснастить видеонаблюдением и сетью Wi-Fi общественные пространства.