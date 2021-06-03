Токио, , 12:17 — REGNUM Японский автопроизводитель Lexus выведет в серию концепт Lexus LF-Z Electrified в течение следующих 14 месяцев. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Сам концепт электрической модели впервые был представлен два месяца назад. По словам автопроизводителя, это авто стало примером нового языка дизайна компании.

Собираться будущая новинка будет на «тележке» e-TNGA. Такую же платформу имеет модель Toyota bZ4X. В автокомпании отметили, что серийный электрокар может внешне отличаться от концепта, однако он будет иметь с ним общие черты.

Уже сейчас известно, что внешне серийная модель LF-Z будет выделяться необычным дизайном светодиодных фар и задних фонарей. Дизайнеры Lexus предложили радикальные темы для оформления салона машины. Здесь будут установлены: цифровая «приборка», два дополнительных дисплея высокой чёткости и стильное рулевое колесо.

Ранее стало известно, что премьера модернизированного вседорожника Lexus LX 4×4 состоится во второй половине нынешнего года. Автомобиль получит дорогостоящую отделку салона, а также дополнительные опции и системы.

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