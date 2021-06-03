Остин, США, , 12:12 — REGNUM Издательская компания Devolver Digital проведёт собственное онлайн-шоу в рамках E3 2021 уже 12 июня. Об этом 3 июня сообщается на официальной странице издательства в Twitter.

https://twitter.com/devolverdigital/status/1400208890634047488

Представители Devolver Digital опубликовали фотографию Нины Стразерс — бессменной ведущей шоу. На снимке также можно увидеть название игры Hotline Miami 3, которую вероятно анонсируют на презентации.

Напомним, что онлайн-презентации Devolver Digital в рамках E3 знамениты своей эксцентричностью и неординарным подходом к анонсу игр. Как правило, издательство проводит небольшое сюжетное шоу с большим количеством сцен кровавого насилия.

Читайте ранее в этом сюжете: Названа новая «секретная» бесплатная игра Epic Games Store