Ярославль, , 12:11 — REGNUM Ярославская область планирует продлить действие программы льготной ипотеки. Об этом сообщает официальный сайт правительства региона. Ипотека с государственным субсидированием действует до 1 июля.

Новостройка в Ярославле

«В прошлом году в регионе выдано более тринадцати тысяч таких кредитов. С их помощью жилищные условия улучшили 37 тысяч семей. Это хороший результат, поскольку ипотека оказывает существенное влияние на строительный рынок нашего региона. В условиях распространения коронавирусной инфекции хорошей поддержкой для застройщиков является льготная ипотека с господдержкой под 6,5%. Она действует до первого июля текущего года. Однако в марте глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила о целесообразности продления программы в 24 российских регионах. Среди кандидатов есть и Ярославская область», — рассказал Виктор Жучков.

В 2021 году в Ярославской области за 4 месяца заключено почти 4870 ипотечных сделок. Это на 45% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За январь — апрель в регионе введено в эксплуатацию 295,6 тысячи квадратных метров жилья. Рост к аналогичному периоду 2020-го составил 3%.

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