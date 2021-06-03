Киев, , 12:15 — REGNUM В Киеве у здания Конституционного суда Украины (КСУ) собралось несколько тысяч противников закона о рынке земли. Об этом сообщило 3 июня информационное агентство УНИАН.

По данным журналистов, суд рассматривает обращение 48 депутатов Верховной рады, которые считают неконституционным закон о продаже земли сельскохозяйственного назначения.

В акции принимают участие представители нескольких партий, общественных организаций, а также радикалы. Все они требуют признать закон неконституционным и отложить его принятие до 2026 года.

Здание суда охраняет несколько сотен нацгвардейцев и полицейских, обстановка спокойная.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о попытке захвата киевского рынка «Столичный» группой неизвестных.

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