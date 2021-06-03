Ставрополь, , 12:10 — REGNUM В Ставропольском крае за прошедшие сутки выявлено еще 59 человек, у которых подтвердились тесты на наличие коронавирусной инфекции. Это на девять заболевших больше, чем днем ранее. Общее число заразившихся за все время пандемии достигло 54 978 человек, сообщили 3 июня в федеральном оперативном штабе.

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За те же сутки число выздоровевших составило 64 человека. Общее число ставропольцев, сумевших справиться с болезнью, достигло 52 067 человек.

Не удалось спасти врачам 1525 жителя Ставропольского края. Из них шесть человек скончались накануне, 2 июня. В течение последних нескольких месяцев ежедневно в крае умирают от COVID-19 4−6 человек.