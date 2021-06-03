Нур-Султан, , 12:09 — REGNUM Национальный проект по развитию нефтегазохимического комплекса разрабатывают специалисты фонда национального благосостояния «Самрук-Казына». Об этом 3 июня заявил директор по управлению активами фонда Болат Акчулаков на заседании Мажилиса (парламента).

По его словам, проект предусматривает механизмы решения системных проблем. Акчулаков попросил депутатов поддержать инициативу по созданию такого национального проекта.

Он также попросил одобрить поправки в законодательство, внедряющие механизм специального соглашения об инвестициях для нефтегазохимических проектов. Действующие инвестиционные соглашения ограничивают льготы и преференции, отметил Акчулаков.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в республике работают над созданием национального проекта по развитию электроэнергетики.

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