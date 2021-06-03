Тула, 3 июня, 2021, 12:08 — ИА Регнум. Новый жилой микрорайон на 25 тыс. жителей построят в Туле в рамках реализации инвестиционного проекта. Соглашение о сотрудничестве подписали 3 июня на XXIV Петербургском международном экономическом форуме губернатор Алексей Дюмин и соучредитель ООО «Три Эс Новая Тула» Руслан Сеюков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Губернатор Тульской области Алексей Дюмин на ПМЭФ-2021

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Многоквартирные дома общей площадью более 700 тыс. кв. метров появятся в д. Нижняя Китаевка. Инвестор планирует вложить в проект около 40 млрд рублей. Новый микрорайон на 25 тысяч жителей планируется возвести в течение десяти лет. При этом часть жилья передадут на переселение граждан из аварийного жилья и предоставление жилья детям-сиротам.

«Комплексный подход предусматривает строительство двух школ, четырех детских садов, поликлиники и пожарного депо. Также в рамках проекта будет использован новый инструмент стимулирования инвестиций в строительстве жилья. Тульская область является одним из пяти пилотных регионов по применению инфраструктурных облигаций», — сказал Алексей Дюмин.

Руслан Сеюков выразил уверенность, что микрорайон станет одним из лучших, в нем будет комфортно жить.